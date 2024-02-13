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Yalova'da hastane yolunda çökme devam ediyor

YALOVA - Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde geçtiğimiz haftalarda bir kısmı trafiğe kapatılan yolda çökme devam ediyor.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girişlerin yapıldığı yolda geçtiğimiz haftalarda meydana gelen çökme devam ediyor. Bazı bölgelerde yol ve kaldırımların yaklaşık 1,5 metre kadar çöktüğü gözlemlendi. Yaşanan çökme nedeniyle asfalta ulaşan yarıklar her geçen gün daha da büyüyor. Kaldırım ve yolun çöktüğü bölgede ayrıca hastane girişinde bulunan kulübe de ağır hasar aldı. Yolun çökmesi nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapanan bölgede yolun onarımı için proje çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.