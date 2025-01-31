Yalova'da İçme Suyu Krizi - Son Dakika
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Yalova'da İçme Suyu Krizi

Yalova\'da İçme Suyu Krizi

Yalova'da içme suyu yasağı sonrası vatandaşlar köylere akın etti, Safran köyü suyu halka açtı.

31.01.2025 12:32
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Yalova'da içme suyunun temin edildiği Gökçe Barajı'ndaki köpük skandalının ardından valilik musluklardan içme suyunu yasaklayınca vatandaşlar su alabilmek için köylere akın etti. Safran Köy Muhtarlığı dağdan gelen kaynak suyunun musluklarını Yalovalılara açtı. Ancak çok yoğun talep olunca su alımı 2 bidon ile sınırlandırıldı. 4 kişinin ise gözaltındaki sorgusu sürüyor.

Yalova'da içme suyu sıkıntısı devam ediyor, savcılık soruşturma başlattı. İçme suyuna deterjan atıldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin soruşturması da bir yandan sürerken, yetkililer çeşmelerden içme suyu temin edilmemesini istedi.

Vatandaşlar ise içme suyunu yakın köylerden tedarik etmeye çalışıyor.

Safran muhtarı suyu halka açtı

Yalova'da yaşanan su sıkıntısına çare Safran köyünden geldi. Muhtar Hakan Saraçoğlu, köy meydanındaki dağdan gelen suyu halka açtı. Köy muhtarı Saraçoğlu "Köyümüzün suyu tüm Yalova halkına açıktır, isteyen suyu alabilir" dedi. Ancak talep çok olunca su alımı 2 bidon ile sınırlandırıldı.

Savcılık soruşturması sürüyor

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Açıklamada bulunan savcılık, "Bu olağandışı durumun sebebini tespit etmek amacıyla, kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından çok yönlü bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştır. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma süreci titizlikle devam etmektedir" dedi.

Öte yandan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonundaki köpüklenme sebebiyle valilik içme suyunun musluklardan temin edilmemesini, temizlik ve hijyen konusunda suyun kullanılabileceğini açıkladı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalova'da İçme Suyu Krizi - Son Dakika

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