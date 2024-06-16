Yalova\'da kaçan kurbanlık boğa çocuk parkında yakalandı

Yalova'da sahibinden elinden kaçan kurbanlık boğa, çocuk parkına girdi. Boğa yaşanan kovalamaca sonucu 15 dakika sonra yakalandı.
Kazımkarabekir Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğayı vatandaşlar yakalamak için büyük çaba gösterdi. Bu sırada çocuk parkına girerek ardından sokağa doğru koştu. Sahiplerini peşine takan boğa 15 dakikalık uğraşlar sonucunda yakalandı. - YALOVA
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