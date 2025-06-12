Yalova'da Kitap Okuma Yarışması Ödülleri Verildi

Yalova'da kitap okuma yarışması ödül töreni yapıldı

YALOVA - Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Bir Takım Okumalar Kitap Okuma Yarışması çerçevesinde dereceye giren okul ve öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Merkeze ilçeye bağlı Kadıköy beldesindeki bir otelde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz yaptı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Uzun soluklu okuma süreçleri öğrencilerimiz için çok daha faydalı. Hele okudukları kitapları birbirleriyle tartışarak değerlendirdikleri süreç çok daha anlamlı" dedi.

Yılmaz, projeyi düzenleyenlere teşekkür etti.

Vali Hülya Kaya ise Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen proje çerçevesinde bu yıl da çok güzel okumalar gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, "Öğrencilerimizle kitap okuma zevkini aşılamak tam bu dönemdeyken asıl hedefimizdi zaten. Okuduğunu anlamak, bunu tartışmak, düşünmek, algılamak, hayatına geçirmek bizim tam da aslında bizim yapmak, başarmak istediğimiz bir modeldi" ifadesini kullandı.

Ardından dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri taktim edildi.

Programa Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu da katıldı.