Yalova'da motorlu kara taşıtı sayısı 82 bin 546'ya ulaştı

YALOVA - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova'da 2023 aralık ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 546'ya ulaştığı bildirildi.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları sayılarında son durumu açıkladı. 2023 nüfusunun 300 bini aşması beklenen Yalova'da, trafiğe kayıtlı araç sayısı aralık sonu itibariyle 82 bin 546'ya ulaştı. Kentte neredeyse 3 kişiye bir araç düştü. Araç türlerine bakıldığında kentteki otomobil sayısı 42 bin 126 olarak açıklandı. Yalova'da trafiğe kayıtlı 14 bin 741 kamyonet, 16 bin 177 motosiklet, 3 bin 496 traktör, 2 bin 226 minibüs, 2 bin 257 kamyon, bin 42 otobüs ve 379 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bunuyor.