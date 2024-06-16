Yalova'da Polis Memuru Kargayı İplerden Kurtardı

Yerel

Yalova'da bir binanın çatısında bulunan ipe ayakları dolanan karga bir polis memurunun gayretleriyle kurtarıldı.

Merkez ilçe Rüstempaşa Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında bulunan ipe dolanarak mahsur kalan kargayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kargayı bulunduğu bölgeden kurtarmak için çalışma başlattı. Çatıya çıkan polis memuru kargayı ayağına dolanan iplerden kurtararak serbest bıraktı. - YALOVA