Yalova'da yaşayan Tayland vatandaşı kadın Elif ismini alarak Müslüman oldu - Son Dakika
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Yalova'da yaşayan Tayland vatandaşı kadın Elif ismini alarak Müslüman oldu

09.05.2022 18:13
Yalova'da yaşayan Tayland vatandaşı kadın Elif ismini alarak Müslüman oldu

Yalova'da yaşayan ve İslam'ı seçen Tayland vatandaşı genç kadın Panatda, düzenlenen ihtida merasimi ile Elif ismini alarak Müslüman oldu.

Yalova'da yaşayan ve İslam'ı seçen Tayland vatandaşı genç kadın Panatda, düzenlenen ihtida merasimi ile Elif ismini alarak Müslüman oldu.

Yalova İl Müftülüğüne başvuran Tayland vatandaşı 'Panatda' Müslüman olmak istediğini belirtti. Panatda için İl Müftülüğünde ihtida merasimi gerçekleştirildi. Elif ismini seçen Tayland vatandaşı genç kadın Kelime-i Şehadet getirmesinin ardından yapılan dua ile Müslüman oldu.

Merasimde konuşan İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, "Tayland vatandaşı Panatda kardeşimizin ihtida merasimi için birlikteyiz. İl Müftülüğü olarak bu tür merasimlerde İslam dinini seçen kişilere Müslüman olduklarına dair 'İhtida Belgesi' düzenliyoruz. Bu vesileyle İslam dinini seçerek 'Elif' ismini alan kardeşimizi tebrik eder, bundan sonraki hayatında Allah'ın rızası doğrultusunda bir hayat sürmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim" dedi. - YALOVA

Yalova'da yaşayan Tayland vatandaşı kadın Elif ismini alarak Müslüman oldu
Yalova'da yaşayan Tayland vatandaşı kadın Elif ismini alarak Müslüman oldu
Yalova'da yaşayan Tayland vatandaşı kadın Elif ismini alarak Müslüman oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yalova'da yaşayan Tayland vatandaşı kadın Elif ismini alarak Müslüman oldu - Son Dakika


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