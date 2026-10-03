Yalova Makine İhtisas OSB'deki karakol İçişleri Bakanı'nın online katılımıyla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova Makine İhtisas OSB'deki karakol İçişleri Bakanı'nın online katılımıyla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova Makine İhtisas OSB\'deki karakol İçişleri Bakanı\'nın online katılımıyla açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova Makine İhtisas OSB'de faaliyet gösterecek karakolun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Vali Ahmet Hamdi Usta online katıldı; karakolun sanayi kuruluşları ile çalışanlara güvenlik hizmetini daha hızlı sunması hedefleniyor.

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösterecek karakolun açılışı gerçekleştirildi. Karakol ile OSB içerisinde güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde sunulması hedefleniyor.

Açılış törenine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta online olarak katıldı. Törende ayrıca Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim Türkmen, Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kadri Akar, yönetim kurulu üyeleri ve protokol temsilcileri yer aldı.

Yalova OSB'nin artan üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve devam eden yatırımlarıyla birlikte kamu hizmetlerinin de güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen karakolun, bölgedeki sanayi kuruluşları, çalışanlar ve ziyaretçilere yönelik güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Karakolun hizmete girmesiyle birlikte güvenlik ekiplerinin olaylara daha hızlı müdahale edebilmesi ve OSB içerisindeki güvenlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Sanayi yatırımlarının üretim ve istihdamın yanı sıra güvenlik, ulaşım, sağlık ve diğer kamu hizmetleriyle birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekilen törende, kamu kurumları ile OSB yönetimi arasındaki iş birliğinin bölgenin gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

Yalova OSB'de karakolun hizmete başlamasıyla birlikte bölgenin kamu hizmetleri altyapısının güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Kaynak: İHA
Sanayi Kuruluşlarıİçişleri BakanıHamdi UstaGüvenlikEkonomiYalovaGüncelYerelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
13:58
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
13:53
Fon mağduruna çifte müjde Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
Fon mağduruna çifte müjde! Ödeme tarihi belli oldu, fark da alacaklar
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 14:08:26. #7.13#
SON DAKİKA: Yalova Makine İhtisas OSB'deki karakol İçişleri Bakanı'nın online katılımıyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei