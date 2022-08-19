Subaşı Belediyesi İşçileri, Ücretlerine Yapılan Ek Zammı Çiftetelli Oynayarak Kutladı - Son Dakika
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Subaşı Belediyesi İşçileri, Ücretlerine Yapılan Ek Zammı Çiftetelli Oynayarak Kutladı

19.08.2022 18:36
Subaşı Belediyesi İşçileri, Ücretlerine Yapılan Ek Zammı Çiftetelli Oynayarak Kutladı

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesi’nde yeni toplu sözleşmeyle yüzde 60 civarında zam alan belediye işçileri, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.

NEDİM GÜLER

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı Beldesi'nde yeni toplu sözleşmeyle yüzde 60 civarında zam alan belediye işçileri, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.

Subaşı Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında belediye işçilerini kapsayan yeni toplu sözleşme imzalandı. Yeni sözleşme nedeniyle belediye bahçesinde imza töreni düzenlendi. Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay ile DİSK Genel İş Sendikası Yalova Şubesi Başkanı Selahattin Atak tarafından atılan imzalarla belediye işçilerine ilave sosyal haklarla birlikte yüzde 60 civarında zam yapıldı. Buna göre en düşük işçi maaşı, sosyal haklarla birlikte 8 bin TL civarında oldu.

"ÜLKENİN DURUMUNU GÖZ ÖNÜNE ALMAK ZORUNDAYIZ"

İmzaların atılmasının ardından belediye işçileri, verilen zammı davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Çiftetelli oynayan işçilere Belediye Başkanı Turan Canbay da eşlik etti.

Başkan Canbay, ülkenin ekonomik durumunun ortada olduğunu belirterek, "Daha önce kadrolularla bir sözleşme yapmıştık. Ülkenin ekonomik durumundan dolayı kadrolularımıza verdiğimiz zam oranı çok düşük kaldı, onlara bir iyileştirme yaptık. Tekrar ara sözleşme yaptık. Daha sonra taşeron işçilerimizle, şirket personelimizdeki arkadaşlarımızla oturduk masaya. Sağlam oturduk aslında. Ülkenin durumunu göz önüne almak zorundayız. Bunu göz önüne alırken Belediye'nin de ekonomik durumunu göz önüne almak zorundayız. Aslında çok yüksek bir şey istemediler. Daha doğrusu hiç pazarlık yapmadık. İstediklerinin tamamını verdik. Net ücret üzerinden. İstediklerini aldılar. Belki de civar belediyeler içerisinde şu anda en yüksek maaşı veren belediyelerden bir tanesi olduk. İnşallah sağlıkla, huzur içerisinde arkadaşlarımıza bu paraları harcamak nasip olur" dedi.

MAAŞLARDA BİR İYİLEŞTİRME DAHA OLABİLİR

"Genel merkezimizin de bize vermiş olduğu asgari ücret konusunda talimatlar vardı. Biz, bunu da göz önüne aldık ve genel merkezimizin söylemiş olduğu asgari ücretin çok çok üzerinde bir zam verdik" diyen CHP'li Turan Canbay, ilerleyen dönemde belediyenin bütçesine göre bir iyileştirme daha yapabileceklerini kaydetti.

DİSK Genel İş Sendikası Yalova Şubesi Başkanı Selahattin Atak da işçiden yana tavır gösteren Başkan Canbay'a teşekkür etti.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Subaşı Belediyesi İşçileri, Ücretlerine Yapılan Ek Zammı Çiftetelli Oynayarak Kutladı - Son Dakika

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