Yalvaç Ural, 23 Nisan\'da Büyükçekmeceli Çocuklarla Buluştu

Çocuk edebiyatının usta ismi Yalvaç Ural, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Büyükçekmeceli çocuklarla buluştu.

Çocuk edebiyatının usta ismi Yalvaç Ural, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Büyükçekmeceli çocuklarla buluştu. Türkiye'de "çocuk edebiyatı" denince akla gelen ilk isim olan Yalvaç Ural, "Başparmak Çocuklar" isimli söyleşisinde Büyükçekmeceli çocuklarla keyifle saatler geçirdi. Başkan Akgün'de söyleşiye katıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşiye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de katıldı. Salonu dolduran çocuklarla kendi üslubu ve tarzıyla oyunlar oynayan, çocukları sahneye alarak bütün salonla birlikte eğlenceli tarzda çocuklarla söyleşisini gerçekleştiren Yalvaç Ural'a Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından günün anısında plaket ve çiçek takdim edildi. Yalvaç Ural, söyleşinin sonunda çocuklar için kitaplarını imzaladı ve öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL