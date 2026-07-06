Yamaç Paraşütü Pilotları Uçuş Yapmama Kararı Aldı

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren yamaç paraşütü pilotları, artan maliyetler ve sektörde yaşandığını öne sürdükleri sorunlara dikkat çekmek amacıyla uçuş yapmama kararı aldı.

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi adına açıklamayı kooperatif sözcüsü Gani Arslan yaptı. Arslan, yamaç paraşütünün yalnızca pilotların değil, Fethiye turizminin de en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu belirterek, yıllardır dile getirdikleri sorunların çözülmediğini ifade etti.

Basın açıklamasında; artan maliyetler, altyapı eksiklikleri, denetim sorunları, plansız büyüme ve kontrolsüz rekabet nedeniyle sektörün ciddi bir çıkmaza sürüklendiği vurgulandı. Pilotlar, sürdürülebilir uçuş fiyatlarının altında satış yapılmasının işletmeleri zor durumda bıraktığını, sigorta, vergi, transfer ve işletme giderlerinin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Açıklamada ayrıca Babadağ'daki uçuş pistlerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi, ikinci bir ambulansın sürekli hizmet vermesi, pist yollarının güvenli hale getirilmesi ve sektör temsilcilerinin karar alma süreçlerine dahil edilmesi talepleri sıralandı.

Pilotlar adına yapılan açıklamada, "Bu eylem ne turizme ne de misafirlerimize karşı yapılmıştır. Amacımız Babadağ yamaç paraşütü faaliyetlerinin geleceğini korumaktır" denildi.

Taleplerinin karşılık bulmasını isteyen pilotlar, seslerini duyurabilmek için uçuş yapmama kararı aldıklarını belirtti. Babadağ semalarında paraşütlerin azalması dikkat çekerken, sektör temsilcileri sorunun çözümünü beklediklerini ifade etti. - MUĞLA