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Yanan asırlık okul kültür evi olarak restore ediliyor

Yangında hasar gören tarihi yapı restorasyondan sonra kültür evi olarak hizmet verecek

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde 2019 yılındaki meydana gelen yangında hasar gören cumhuriyetin ilk okullarından olan Gazi Paşa Mektebi'nin restorasyonu devam ediyor. Binanın restorasyonun tamamlanmasının ardından kültür evi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Denizli'nin Çal ilçesinde 2019 yılında çıkan yangında Gazi Paşa Mektebi tamamen yanmıştı. Gerekli çalışmalar ve ihalenin ardından tarihi okulda restorasyon çalışmaları 8 ay önce başladı. Kış mevisimi sebebiyle soğuk ve yağışlı havalar çalışmalarda aksamalara neden oluyordu. Bunun üzerine Gazi Paşa Mektebi'nin çatısı çelik sistemle tamamen kapatıldı. Duvarların olduğu bölüm de branda ile kapatılacak. Böylece, olumsuz hava şartlarında da restorasyon çalışması devam edecek.

Belediye Başkanı Fethi Akcan, restorasyonun bitimiyle Gazi Paşa Mektebi'nin kültür evi olacağını söyledi. Covid-19 salgını nedeniyle yapılması gereken ihalelerin defalarca ertelendiğini ve bu günlere gelindiğini belirten Akcan, "Bu önemli projenin sahibi Çal Belediyesi, mülkiyet ise Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dür. Tarihi okulumuz cumhuriyetimizi temsil eder ve Atatürk'ün mirasıdır. Yanan okul için her seferinde Çal'ın namusudur dedik, sahip çıktık. İbrahim Çallı, Selahattin Pınar gibi Çallı sanatçıların isimlerinin, eserlerinin yaşatılacağı Kültür Evimiz, restorasyon çalışmaları bittiğinde hizmete girecek" diye konuştu.