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Yanan elektrikli araca vatandaşlar müdahale etti

ANKARA - Ankara'da elektrikli araçta çıkan yangın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten elektrikli araçta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.