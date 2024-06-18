Yanan otlardan sıçrayan kıvılcımlar odunluğu küle çevirdi - Son Dakika
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Yerel

Yanan otlardan sıçrayan kıvılcımlar odunluğu küle çevirdi

Amasya'da yol kenarında yakılan otlardan sıçrayan kıvılcımlar bir odunluğu küle çevirdi. Yangın güçlükle söndürüldü.

18.06.2024 20:23
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Yanan otlardan sıçrayan kıvılcımlar odunluğu küle çevirdi

AMASYA - Amasya'da yol kenarında yakılan otlardan sıçrayan kıvılcımlar bir odunluğu küle çevirdi. Yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Filingirler mevkiinde yol kenarında yakılan otlardan dağılan kıvılcımlar bir anda Adem Deliktaş'a ait odunluğa sıçradı. Kısa sürede yayılan alevler odunluğu küle çevirdi.

Yangın Amasya Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yanan otlardan sıçrayan kıvılcımlar odunluğu küle çevirdi - Son Dakika

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