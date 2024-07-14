Yanan teknedeki yaralılar hastanelere sevk ediliyor - Son Dakika
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Yerel

Yanan teknedeki yaralılar hastanelere sevk ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesi Keçi Adası açıklarında yanan ahşap gezi teknesinde bulunan yolcular ve mürettebatın denizden tahliye işlemleri tamamlandı. Kurtarılan 34 yolcu ve 3 tekne mürettebatı çevredeki hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşın entübe edildiği, diğer yolcuların çoğunun ayakta tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

14.07.2024 20:00
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Yanan teknedeki yaralılar hastanelere sevk ediliyor

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi Keçi Adası açıklarında yanan ahşap gezi teknesinde bulunan yolcular ve mürettebatın denizden tahliye işlemleri tamamlandı.

Çıkış sebebi henüz açıklanmayan ahşap gezi teknesinde bulunan yolcular teknedeki yangın sonrası denize atlamışlar ve çevredeki tekneler ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmışlardı. Kurtarılan 34 yolcu ve 3 tekne mürettebatı İçmeler, Sahil Güvenlik ve Saman iskelesinden karada bekleyen 112 ambulanslar ile çevredeki hastanelere sevk edildiler.

Denizden tahliye edilen vatandaşlardan ilk belirlemelere göre bir vatandaşın entübe edildiği, 3 vatandaşın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildiği diğer yolcuların da çoğu ayakta tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Hastaneye gelenlerin büyük bölümünün dumandan etkileme ve yanık nedeniyle sağlık kuruluşlarına sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yanan teknedeki yaralılar hastanelere sevk ediliyor - Son Dakika

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