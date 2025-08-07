Yangın Mağdurlarına Süt Yemi Desteği

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen yangında zarar gören üreticilere destek için yardım kampanyası başlatan Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, bir tır süt yemini Şarköy'e gönderdi.

Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Keşan Kaymakamlığı oluru ile Şarköy'de meydana gelen yangında hayvanlarını ve hayvanlarına verecek yemleri alevlere teslim olan üreticilere destek amacıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında bir tır süt yemi tedarik etti. Yemler Şarköy'e gönderildi. Dernek Başkanı Abdullah Kemik, yangından etkilenen bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Şarköy'deki yangından zarar gören üreticilerimize destek olmak amacıyla Keşan mahalle ve köylerinde toplanan yardımları iletmek için başlattığımız kampanya sonucunda ihtiyaç dahilinde bir tır süt yemi tedarik ettik. Vatandaşlarımızın gönüllerinden kopan yardımları Şarköy'deki üreticilerimize iletmek için bizler birer aracı olduk. Böyle üzücü bir olay kimin başına gelir bilinmez. Dolayısıyla bu düşünceyi aklımızdan çıkarmadan hareket etmekte fayda var. Kampanyaya destek olan kaymakamımıza, vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ederiz" dedi. - EDİRNE