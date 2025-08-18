Yangın Zedelerine Esma Ersin\'den Ziyaret

Mersin'i Silifke ilçesinde ormana sıçrayan yangında evleri zarar görenleri Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ziyaret etti.

13 Ağustos'da Silifke ilçesinde Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasındaki Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangına 7 ilden binden fazla personelle karadan ve havadan müdahale edildi. 6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Yangın sonrasında bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin'de Kırtıl Mahallesi'ne giderek yöre sakinleriyle görüştü. Zarar gören evleri yerinde inceleyen Ersin, mahalle sakinleri ile sohbet ederek yanlarında olduklarını belirtti.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin yaptığı açıklamada: " Yangından etkilenen Mersin Kırtıl Mahallesini ziyaret ettim. Zorluklara rağmen köy halkının gösterdiği sabır, dayanışma ve sıcak misafirperverlik yüreğime dokundu. Tüm canlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum"dedi. - MERSİN