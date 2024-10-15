Yangında 5 Muhabbet Kuşu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Yangında 5 Muhabbet Kuşu Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de çıkan yangında 5 muhabbet kuşu dumandan etkilenerek can verdi. İş yeri sahibi Metin Çatal, ölen kuşlarının kafesi başında gözyaşlarına hakim olamadı.

15.10.2024 06:25  Güncelleme: 06:35
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Yangında ölen kuşlarının kafesi başında gözyaşlarına hakim olamadı

OSMANİYE - Osmaniye'de tarihi konakta çıkan yangında bir iş yerinde bulunan 5 muhabbet kuşu dumandan etkilenerek can verdi. İş yeri sahibi Metin Çatal, ölen kuşlarının kafesi başında gözyaşlarına hakim olamadı.

Osmaniye Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan tarihi Mehmet Eminler konağında meydana gelen yangında birden fazla iş yeri zarar gördü. Yangın haberini alan iş yeri sahipleri olay yerine koştu. Olay yerine gelen iş yeri sahiplerinden berber Metin Çatal, iş yerinde muhabbet kuşlarının olduğunu itfaiye ekiplerine bildirdi. İş yerine giren itfaiye ekipleri kuşları dışarı çıkardı. İçeriden çıkarılan 5 muhabbet kuşunun öldüğünü gören Çatal kuşlarının kafesi başında gözyaşlarını tutamadı.

Kuşlarını çocukları gibi sevdiğini söyleyen Metin Çatal, "Polis ve belediye ekiplerimiz çalışıyor, yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Araştırma yapılıyor, komşularıma geçmiş olsun diyorum. Yangını duyup geldiğimde ekiplere içeride kuşlarım olduğunu söyledim. Ekipler yardımcı oldu, içeri girdim. Hayvanlarım aynı şekilde duruyordu, bir tanesi yere düşmüştü, diğeri koyduğum yerde koltuğun üzerinde duruyordu. İçerde hayvanlar dumandan zehirlendiler veya bir yere çarparak öldüler bilmiyorum. Geldiğimde kapıyı açtığımda ses duyuyordum, hayvan yani kelime bulamıyorum. Bunlar çocuklarımdı, benim için değişen bir şey yoktu." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yangında 5 Muhabbet Kuşu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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