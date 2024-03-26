Yangında evini ve hayvanlarını kaybeden anne-kıza destek

Yerel

Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan Mahallesi'nde çıkan yangında evini, ağılını ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden anne-kızın yaraları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından sarılıyor. Büyükşehir ekipleri, yangınzede ailenin ağılını yeniden yaparken, aileye 30 gebe koyun ve 2 koç hibe etti.

Odunpazarı Aşağı Çağlan Mahallesi'nde çıkan yangında evini, ağılını ve 63 küçükbaş hayvanını kaybeden anne ve kızının yaşadığı mağduriyet Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından gideriliyor.

Anne ve kızını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, aileye gereken tüm desteğin verileceğini söylemişlerdi. Bu kapsamda yangın enkazını kaldıran Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak hayvan ağılını yeniden yaptı.

Ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir'in de yer aldığı teslimatta mağdur anne kıza Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlilerince 30 gebe koyun ve 2 koç, yemlik, saman balyası, yonca balyası ve yem desteği verildi. Anne-kızın ağır hasar alan evi de yeniden yapılıyor.

Anne Döndü Demirtaş, verilen destek dolayısıyla teşekkür ederek, "Çok üzüldüm ama siz bana ailem gibi oldunuz. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyemize, Başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana haklarını helal etsinler. Çok mutlu oldum. Ellerinize, yüreğinize sağlık" dedi.

EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir de "Evet üzücü bir olay oldu ama sizler sağ olun. Mühim olan canınıza bir şey olmaması. Allah bir daha göstermesin. Biz görevimizi yerine getiriyoruz. Önemli olan yardımlaşma, dayanışma. Yılmaz Hoca'mızın ve Ayşe Hanım'ın da selamlarını tekrar iletiyorum. Her zaman yanınızdayız" diye konuştu.