Yangında evini ve hayvanlarını kaybeden anne-kıza destek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yangında evini ve hayvanlarını kaybeden anne-kıza destek

Yangında evini ve hayvanlarını kaybeden anne-kıza destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ilçesinde çıkan yangında evini, ağılını ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden anne-kızın yanında yer alıyor. Büyükşehir ekipleri, ağılın yeniden yaparken, aileye 30 gebe koyun ve 2 koç hibe ediyor.

26.03.2024 16:00  Güncelleme: 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı ilçesi Aşağı Çağlan Mahallesi'nde çıkan yangında evini, ağılını ve küçükbaş hayvanlarını kaybeden anne-kızın yaraları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından sarılıyor. Büyükşehir ekipleri, yangınzede ailenin ağılını yeniden yaparken, aileye 30 gebe koyun ve 2 koç hibe etti.

Odunpazarı Aşağı Çağlan Mahallesi'nde çıkan yangında evini, ağılını ve 63 küçükbaş hayvanını kaybeden anne ve kızının yaşadığı mağduriyet Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından gideriliyor.

Anne ve kızını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ile CHP EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, aileye gereken tüm desteğin verileceğini söylemişlerdi. Bu kapsamda yangın enkazını kaldıran Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak hayvan ağılını yeniden yaptı.

Ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir'in de yer aldığı teslimatta mağdur anne kıza Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlilerince 30 gebe koyun ve 2 koç, yemlik, saman balyası, yonca balyası ve yem desteği verildi. Anne-kızın ağır hasar alan evi de yeniden yapılıyor.

Anne Döndü Demirtaş, verilen destek dolayısıyla teşekkür ederek, "Çok üzüldüm ama siz bana ailem gibi oldunuz. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyemize, Başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana haklarını helal etsinler. Çok mutlu oldum. Ellerinize, yüreğinize sağlık" dedi.

EBB Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir de "Evet üzücü bir olay oldu ama sizler sağ olun. Mühim olan canınıza bir şey olmaması. Allah bir daha göstermesin. Biz görevimizi yerine getiriyoruz. Önemli olan yardımlaşma, dayanışma. Yılmaz Hoca'mızın ve Ayşe Hanım'ın da selamlarını tekrar iletiyorum. Her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı, Hayvan Hakları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangında evini ve hayvanlarını kaybeden anne-kıza destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
15:09 Gazze’de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü Gazze'de havadan yardım faciaya dönüştü: 18 ölü
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
14:43 Hatay’da otomobil ile tır çarpıştı Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobil ile tır çarpıştı! Aynı aileden 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
13:28 Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’a 4 yıl hapis cezası Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 4 yıl hapis cezası
12:21 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi 8 kişilik erkek grubunun bekarlığa veda partisini, kadın olmadığı için reddeden mekana 80 bin TL para cezası kesildi
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
11:52 CHP’li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu’na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı CHP'li gençler, AK Partili fenomeni İmamoğlu'na oy vermesi için ikna etmeye çalıştı
11:49 Yozgat’ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti Yozgat'ta belediye başkan adayı mikrofonun açık olduğunu unutarak hakaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 16:46:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yangında evini ve hayvanlarını kaybeden anne-kıza destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement