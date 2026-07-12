Yapay Zeka Influencerlar İnsanların Yerini Alamaz - Son Dakika
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Yapay Zeka Influencerlar İnsanların Yerini Alamaz

12.07.2026 11:34
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Araştırmaya göre yapay zeka influencerlar teknik konularda başarılı ama duygusal bağda eksik.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zeka influencerlar ile insan influencerlar arasında yaptıkları araştırmaya göre, "Yapay zeka influencerlar teknik konularda çok iyi sonuçlar gösterdiler. Ancak samimiyet, empati ve duygusal bağ kurma söz konusu olduğunda belirgin biçimde geride kalıyor" dedi.

SCÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zeka influencerları ile insan influencerları arasında yaptıkları bilimsel çalışma hakkında bilgi verdi. Araştırma kapsamında; etkili bir sanal medya içeriğini belirleyen 17 kriter, insan influencerlarca tespit edildi. Daha sonra 4 yapay zeka influencerın içerik paylaşımları bu kriterler doğrultusunda puanlanarak değerlendirildi.

'YAPAY ZEKA İNFLUENCERLAR DUYGU AKTARAMIYOR'

Çalışmanın ilk olduğunu söyleyen Doç. Dr. Darıcı, "Bu araştırma yapay zeka influencerin performansını, insan influencerinin gözünden değerlendiren ve bu değerlendimeyi de matematiksel yöntemlerle ağırlıklandıran literatürdeki ilk çalışma olma özelliğini taşıyor. Araştırma kapsamında bir içeriğin etkililiği noktasında 17 kriter belirleyen insan influencerlar, 4 yapay zeka influencerının bu içerik paylaşımlarını puanladılar ve değerlendirdiler. Burada ortaya çıkan en önemli noktanın duyguyu aktarabilme yeteneğiydi. Yapay zeka influencerlar teknik konularda çok iyi sonuçlar gösterdiler. Ancak samimiyet, empati ve duygusal bağ kurma söz konusu olduğunda belirgin biçimde geride kalıyor. Benzer bir zayıflık, insanlarla etkileşim, beden dili ve nesnelerle etkileşim kriterlerinde de gözlendi. Araştırmacılara göre bu tablo, yapay zekanın teknik üretim gücü ile insani iletişim becerileri arasındaki derin uçurumu gözler önüne seriyor" dedi.

'YAPAY ZEKA İNFLUENCERLAR İNSANLARIN YERİNİ ALAMAYACAK'

Doç. Dr. Sefer Darıcı, araştırmanın belki de en önemli çıkarımının, 'yapay zeka influencerlar insanların yerini alacak mı' sorusu olduğunu belirterek "Buna verilecek yanıt 'hayır'. Ancak iş bölümü değişiyor. Bulgulara göre yapay zekA influencerlar; trend odaklı, yüksek hacimli ve teknik yoğunluklu kampanyalarda (ürün katalogları, sezonluk kampanyalar, veri odaklı marka bilinirliği) güçlü birer araç. Buna karşılık duygusal derinlik, güven ve topluluk bağı gerektiren alanlarda örneğin sağlık iletişimi, lüks marka elçiliği, sosyal sorumluluk kampanyaları gibi alanlarda insan influencerlar vazgeçilmezliğini koruyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Medya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yapay Zeka Influencerlar İnsanların Yerini Alamaz - Son Dakika

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