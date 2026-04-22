Yapay Zeka ve Etik: Atatürk Üniversitesi Tezi
22.04.2026 09:29
Atatürk Üniversitesi'nde yapılan tez, akademide yapay zeka kullanımını ve etik sorunları inceliyor.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde hazırlanan yüksek lisans tezi, akademide yapay zeka kullanımına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Şeyda Bozkurt tarafından kaleme alınan ve danışmanlığını Prof. Dr. Yusuf Yurdigül'ün yürüttüğü çalışma, özellikle akademisyenlerin ve öğrencilerin yapay zeka araçlarına yaklaşımını kapsamlı biçimde analiz ediyor. Araştırmanın, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen görüşmelerle desteklendiği görülüyor.

Tez kapsamında yapılan anket ve değerlendirmeler, akademisyenlerin önemli bir bölümünün yapay zekayı aktif biçimde kullandığını ancak etik kaygıların hala güçlü biçimde varlığını sürdürdüğünü ortaya koydu. Özellikle akademik yazım süreçlerinde yapay zekadan yararlanma oranının yüksek olduğu, buna rağmen "özgünlük" ve "intihal" konularında ciddi bir belirsizlik yaşandığı tespit edildi. Öğrenciler tarafında ise yapay zeka kullanımının daha yaygın ve gündelik olduğu, ancak bilinç düzeyinin akademisyenlere kıyasla daha düşük olduğu dikkat çekti.

Tezin yazarı Şeyda Bozkurt, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Yapay zeka artık akademik üretimin dışında düşünülemez. Ancak bu kullanımın etik çerçevesi henüz netleşmiş değil. Çalışmamda bu belirsizlik alanını görünür kılmaya çalıştım" ifadelerini kullandı. Bozkurt, özellikle Türkiye meyanda bu tür ampirik çalışmaların sınırlı olduğuna dikkat çekerek, elde edilen verilerin alandaki boşluğu doldurmayı hedeflediğini belirtti.

Tez danışmanı Prof. Dr. Yusuf Yurdigül ise çalışmanın önemine vurgu yaparak, çalışma kapsamında 400 akademisyenle görüşme yapıldığını ifade etti. Yurdigül, "Akademide yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşıyor ancak bu dönüşümün kuramsal ve etik boyutları yeterince münazara edilmiyor. Bu tez, hem mevcut durumu ortaya koyması hem de münazara zemini oluşturması açısından değerli bir katkı sunuyor" dedi. Yurdigül ayrıca, üniversitelerin bu alanda politika geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, üniversitelerde yapay zeka kullanımına yönelik açık ve kurumsal rehberlere ihtiyaç olduğunu da ortaya koyuyor. Çalışmada, hem akademisyenler hem de öğrenciler için etik kullanım ilkelerinin belirlenmesi gerektiği vurgulanırken, gelecekte bu alanda daha derinlemesine ve disiplinler arası araştırmalar yapılması öneriliyor. Bu yönüyle tez, yalnızca akademik bir çalışma olmanın ötesinde, yükseköğretimde dijital dönüşüm münazaralarına da önemli bir katkı sunuyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
