Yapay Zeka ve İletişim: İnsan Faktörü Önemli - Son Dakika
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Yapay Zeka ve İletişim: İnsan Faktörü Önemli

Yapay Zeka ve İletişim: İnsan Faktörü Önemli

Derya Aslan, yapay zekanın iletişimdeki rolünü vurguladı, insana olan ihtiyacı vurguladı.

11.04.2025 16:12
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İletişim ve PR uzmanı Derya Aslan, genç iletişimcilerle bir araya gelerek, "Yapay zeka destekleyicidir, esas olan insandır" dedi.

Aslan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek sektöre dair bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Kariyer Ofisi tarafından düzenlenen etkinlikte Kariyer Ofisi adına Doç. Dr. Ayşe Müge Yazgan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen "İletişim Dünyasına İlham Veren Yolculuklar" etkinliğine, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Serkan Bayrakçı ve Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek ile Kariyer Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Niyazi Can Özbaşaran da katıldı.

Söyleşide, öğrencilerin iletişim sektörüne dair soruları yanıtlandı. Staj imkanlarından sektör dinamiklerine, iletişim alanında kadınların konumundan kariyer planlamasına, kişisel gelişim yollarından yapay zekanın etkilerine kadar çeşitli konular da ele alındı.

"Sürekli gelişim şart"

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Derya Aslan, iletişim sektöründe başarılı olabilmenin temelinde deneyim, disiplinli çalışma ve sürekli gelişim bulunduğunu vurguladı. Kariyer yolculuğunda doğru tercihlerin, kişisel ilgi alanları ile örtüşen bir yönelime sahip olması gerektiğinin altını çizen Aslan, öğrencilerin kendilerini geliştirecek ve iletişim becerilerini pekiştirecek hobiler edinmelerinin önemine de dikkat çekti. Aslan, yeni mezunları heyecanla beklediklerini de belirtti.

"Yapay zeka duygusallıktan yoksun"

Yapay zeka konusuna değinen Aslan, "Yapay zeka, esnek yapısı ve güçlü mantıksal altyapısıyla disiplinler arası etkileşim oluşturuyor. Ancak onu sınırlayan en önemli unsur, duygusal zekadan yoksun oluşudur. Oysa iletişimde en önemli farkı oluşturan şey, her bireyin parmak izi gibi kendine özgü üslubudur. Empati, sezgi, duygu ve kişisel etki gibi unsurlar, yalnızca insana ait ve doğrudan iletişim stratejilerine yansır. Marka, kurum ya da ürün fark etmeksizin gerçek etki, duygusal bağ kurabilen iletişimle mümkündür" diye konuştu.

"Yapay zeka destekleyicidir, esas olan insandır"

İletişimde yapay zekanın önemli bir destek aracı olduğunu ancak insan dokunuşunun vazgeçilmezliğini vurgulayan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İletişimin öznesi insan olduğu sürece, yapay zeka tek başına süreci tamamlayamaz. Tecrübe, sezgi ve yorum gücü gereklidir. Bu noktada yapay zeka, diğer araçlar gibi çağın sunduğu bir destek kaynağıdır. Ancak ne kadar gelişmiş olursa olsun, insanın üreticiliği ve duygusal zekası devreye girmedikçe iletişim eksik kalır. Elbette bu denge, teknolojinin adil, şeffaf ve güncel kalmasıyla birlikte sürekli yeniden tanımlanacaktır. Çünkü iletişimde değişim hiç bitmiyor." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yapay Zeka ve İletişim: İnsan Faktörü Önemli - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • megan goldberg:
    My lips are tingling just thinking about the secrets you could whisper in my ear. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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