Yapay Zekanın Politikaya Etkileri Paneli Eskişehir'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Yapay Zekanın Politikaya Etkileri Paneli Eskişehir'de Gerçekleşti

Yapay Zekanın Politikaya Etkileri Paneli Eskişehir\'de Gerçekleşti

Tepebaşı Belediyesi ve Kamu Teknoloji Platformu iş birliği ile düzenlenen panelde, yapay zekanın kamu kurumlarında ve politikada kullanımı ele alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, yapay zekanın siyasi katılımda nasıl fayda sağlayabileceği üzerine konuştu.

24.12.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Tepebaşı Belediyesi ve Kamu Teknoloji Platformu iş birliği ile "Yapay Zekanın Politikaya Etkileri: Yeni Siyaset" paneli düzenlendi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın ve Yazar-İletişimci Ümit Alan'ın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü ise Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıklıoğlu yaptı. Panelde, yapay zekanın kamu kurumlarında kullanımı, yapay zekanın politikaya etkileri, kamusal hizmetlerde ve politika üretiminde yapay zekanın önemi ve etkisi konuşuldu. Panel öncesinde bir sunum gerçekleştiren Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Işıklıoğlu, yapay zekanın 1943-1956 yıllarında hayatımıza girdiğini söyleyerek filmlerden örnekler sundu.

"CHP olarak yapay zekanın bilgi yönetiminden, siyasi katılım faaliyetleri kapsamında faydalanmak istiyoruz"

Panelde CHP'nin veriye dayalı politika ürettiğinden bahseden Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, "Etkinliği düzenleyenlere ve Eskişehir'de ileri teknolojiyi konuşur hale getiren yerel yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yapay zeka günümüzde çok fazla yer kaplıyor. Sadece dijital demokratik katılım uygulamasında kalmayarak ortaya yeni uygulamalar koymaya çalışıyoruz. CHP olarak yapay zekanın bilgi yönetiminden, siyasi katılım faaliyetleri kapsamında faydalanmak istiyoruz. Bunu yaparken de üyelerimizin gizlilik esasına dikkat ederek çalışıyoruz. Eskişehir özelinde ve özellikle Tepebaşı'nda akıllı şehirlerin, teknolojik gelişmelerin, sanatın veriler ışığında ve küresel ölçekte yapılan çalışmaların ne kadar öne çıktığını biliyorum. Ben Ahmet Başkanımız nezdinde tüm ekip arkadaşlarınıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşen panele ayrıca CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selvinaz Durur, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yapay Zekanın Politikaya Etkileri Paneli Eskişehir'de Gerçekleşti - Son Dakika

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