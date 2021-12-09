Yaprağı dökülmüş elma ağacındaki elmalar ilgi odağı - Son Dakika

Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde bir evin bahçesinde yaprakları dökülmüş, ancak dalından elmaları toplanmamış haldeki elma ağacının görüntüsü ilgi odağı haline geldi.

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Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı

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