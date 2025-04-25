Yaralı Baykuş Osmaneli Belediyesi Tarafından Tedavi Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yaralı halde bulunan bir baykuş, Osmaneli Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, doğada yaralanmış halde bulunan baykuşu merkeze getirerek veteriner kontrolünden geçirdi. Yapılan ilk muayenede baykuşun sağlık durumunun iyiye gittiği belirlenirken, tedavi süreci tamamlanana kadar bakım merkezinde misafir edileceği bildirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğaya ve tüm canlılara karşı duyarlılığımızı sürdürüyor, onların yaşam hakkını korumaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Baykuşun, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi. - BİLECİK