Yaralı depremzede "Gece iki kere öldüm, sorguya çekildim" - Son Dakika
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Yaralı depremzede "Gece iki kere öldüm, sorguya çekildim"

11.02.2023 11:48
Yaralı depremzede "Gece iki kere öldüm, sorguya çekildim"

Depremden yaralı kurtulan bir vatandaşın sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Depremden yaralı kurtulan bir vatandaşın sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Gece iki kere öldüğünü ve sorguya çekildiğini anlatan depremzede, "Yaşamak güzel, ama hazırlıksız ölmek çok kötü. Cumadan cumaya namaza giden bir insanım, şimdi 5 vakit namazıma da başlayacağım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremden kurtulan bir vatandaşın sosyal medyada yayınlanan videosu herkesin dikkatini çekti. Görüntülerde depremin ardından yaşadıklarını anlatan vatandaş, "Dün iki kere gece öldüm. Sorguya çekildim. 'Rabbin kim, kitabın, dinin' ondan sonrası aklıma gelmiyor. Hayatımda görmediğim şeyler oldu dün. Allah'ım yaşamak güzel, ama hazırlıksız ölmek çok kötü. Gerçekten kafamızı secdeden kaldırmamamız lazım. Şöyle bakıyorum cumadan cumaya namaza giden bir insanım. Allah'a büyük konuşmayın. Kendime geleyim. 5 vakit namazıma da başlayacağım. 5 vakit aldığı 15 dakika. Dün orada anladım ki sen bu sorulara cevap bile veremiyorsun abi. Ölüm bir anda geliyor" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Allah, Yerel, Son Dakika

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