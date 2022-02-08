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Yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi altına alındı

08.02.2022 12:05
Yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez, kızıl şahin ve güvercin tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kerkenez, kızıl şahin ve güvercin tedavi altına alındı.

Doğa Koram ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğüne Bağlı bünyesinde faaliyet gösteren Av Koruma ekiplerine vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan kerkenez, kızıl şahin ve güvercin teslim edildi. Ekipler teslim aldıkları yaban hayvanlarını Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi görevli personellere teslim etti. Tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra yaban hayvanları doğal hayata tekrar bırakılacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi altına alındı
Yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi altına alındı
Yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi altına alındı

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Milli Parklar, Karahisar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaralı halde bulunan yaban hayvanları tedavi altına alındı - Son Dakika


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