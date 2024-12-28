Yaralı Kangal Köpeğine Jandarmadan Yürüyüş Aracı - Son Dakika
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Yaralı Kangal Köpeğine Jandarmadan Yürüyüş Aracı

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Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde yaralı bulunan Kangal cinsi köpek, Jandarma'nın geliştirdiği yürüteç ile tedavi için Sorgun ilçesindeki bakımevine getirildi.

28.12.2024 11:48  Güncelleme: 13:28
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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından Çayıralan ilçesinde yaralı olarak bulunan ve arka iki bacağı tutmayan Kangal cinsi köpek, Sorgun ilçesindeki bakımevinde tedavi edildi. Jandarma ekibi, yaralı köpeğe ilk müdahalede bulunup, geçici olarak yürüyebilmesi için pazar arabasından yürüteç yaptı.

Yozgat'ın Çayıralan Jandarma Komutanlığı ve HAYDİ ekipleri, devriye görevi sırasında arka iki ayağından yaralı Kangal cinsi bir köpeği fark edip, ilk müdahaleyi buldukları alanda yaptı. Yaralı köpeğin yürüyebilmesi için pratik bir çözüm üreten jandarma personeli, pazar arabasından yürüteç tasarlayıp, köpeğin arka iki ayağına taktı. Yürüteç sayesinde hareket kabiliyeti sağlanan köpek, tedavi ve bakımı için Sorgun ilçesindeki geçici hayvan bakımevine teslim edildi.

Sorgun Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sorumlusu veteriner hekim Himmet Altuğ, bakımevinde köpeklerin kısırlaştırılıp, bakımlarının yapıldığını belirterek, "Bakımevinde yaklaşık 400-450 civarında şu anda köpeğe bakmaktayız. Kısırlaştırma operasyonları yapılıp, bakımları yapıldı. Kuduz aşıları yapılıp, küpelenip, çiplenip bakanlığın veri sistemine kayıtları yapılmış durumda. Sokaktan gelen ihbarları değerlendirmekteyiz. Bu gerek saldırı ihbarlarıdır, gerek bakıma muhtaç yaralı köpek ihbarlarını alarak bakımevimizde hizmet vermekteyiz. Ekiplerimizle birlikte güzel bir çalışma sürdürmüş bulunmaktayız" dedi.

"İmkanlar doğrultusunda gerekli tedavisini destekleyeceğiz"

Çayıralan ilçesinden getirilen Kangal cinsi köpek dışında aynı şekilde arka iki bacağını kullanamayan bir köpeğin de yaklaşık bir hafta önce barınağa getirildiğini aktaran Himmet Altuğ, her iki köpeğinde sağlığına kavuşması için çalışacaklarını bildirdi. Altuğ, yaralı köpekle ilgili şu bilgileri verdi:

"Dün akşam saatlerinde Jandarma HAYDİ ekibi tarafından haber verildi, oradan gelen köpeğimizin muayenesi yapıldı. Gerekli acil müdahale kısmı zaten orada yapılmıştı, biz de burada vitamin, mineral ve desteklemelerde bulunduk. Kendisinin arka iki bacağı tutmuyor. His kaybımız mevcut, kırık gözükmüyor ama röntgen olmadığı sürece net bir şekilde cevap vermemiz de çok mümkün olmuyor. Biz bu aşamada gerekli desteklemeleri, vitamin minerali desteklemelerini yaptık. Belediyemizin bünyesinde imkanlar doğrultusunda gerekli tedavisini destekleyeceğiz. Şu anda arka kısmında bir vajinada tümör olgusu var. Bacaklarını biraz daha toparladıktan sonra onunla ilgili de tedaviler başlatılacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yaralı Kangal Köpeğine Jandarmadan Yürüyüş Aracı - Son Dakika

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