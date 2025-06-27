Yaralı Karabatak ve Karga Doğal Yaşam Alanlarına Salındı

Kastamonu'nun Cide ve Küre ilçelerinde yaralı halde bulunan ve tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan karabatak ve karga, doğal yaşam alanlarına salındı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunduktan sonra Küre İlçe Jandarma Komutanlığına bırakılan karabatak ile Cide Belediyesi Sosyal Tesislerinin havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan karga, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce teslim alınan karabatak ve karga, yapılan tedavilerle sağlıklarına kavuştu. Bir süre gıda takviyesi yapılan karabatak ve karga, doğal yaşam ortamlarına salındı. - KASTAMONU