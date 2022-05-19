Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

19.05.2022 11:38
Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

Kars'ta jandarma tarafından bulunan yaralı Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Kars'ta jandarma tarafından bulunan yaralı Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi'nde nöbetçi Jandarma, uçamayan ve güçten düşmüş bir Kerkenez kuşu buldu. Jandarma durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekipleri jandarmadan aldıkları yaralı Kerkenez'i Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Burada tedavi altına alınan Kerkenez'in ilk tedavisinde kanadının incinmiş olduğu belirlendi. Kerkenez tedavi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak. - KARS

Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı
Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Milli Parklar, Jandarma, Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaralı Kerkenez tedavi altına alındı - Son Dakika


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