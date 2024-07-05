Yaralı Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Yaralı Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ta bir leylek yuvasında yaralı bir leylek bulan Metin Keskin, leyleği itfaiyeye haber vererek kurtardı. Leyleğin ayağının koptuğunu gören Keskin, veterinere götürüp tedavi ettirdi. Yürüyemeyen ve uçamayan leyleği evine getiren Keskin, burada beslenme ve bakımını yapıyor.

05.07.2024 11:08
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Memleketi Tokat'ta bir leylek yuvasında yaralı bir leylek olduğunu gören Metin Keskin, leyleği kendisi alamayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye tarafından yuvadan alınan leyleğin ayağının koptuğunu gören Keskin, veterinere götürüp hayvanı tedavi ettirdi. Yürüyemeyen ve uçamayan yavru leyleğin kendi başına yaşayamayacağını gören Keskin, İstanbul'da yaşadığı evine getirerek burada leyleğin beslenme ve bakımını yapıyor.

İstanbul'da yaşayan ve memleketi Tokat'ın Zile ilçesine giden Metin Keskin, geçtiğimiz hafta evinin yakınlarında bulunan ve 30 yıldır leyleklerin yuva yaptığı yuvada yaralı bir leylek yavrusu gördü. Kendi imkanlarıyla leyleğe ulaşamayan Keskin, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erleri tarafından yuvadan alınan yavru leyleğin ayağına dolanan bir ip nedeniyle ayağının koptuğu görüldü. Leyleği görünce dayanamayan Keskin, yavru leyleği alıp veteriner hekime götürdü ve burada tedavilerinin olmasını sağladı. Metin Keskin, tedavi edilen ve kanaması durdurulan yavru leyleği arabasına koyarak İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşadığı eve getirdi. Ailesiyle beraber yaşadığı evin balkonunda kuşa yer ayıran Keskin, yemini ve suyunu elleriyle vererek kuşu besliyor, ayağına krem sürerek bakımını yapıyor. Tek ayağının olmaması nedeniyle yürüyemeyen ve uçamayan yavru leyleğin gözetim altında doğal bir ortamda yaşaması gerektiğin belirten Keskin, aynı zamanda leyleğe protez bir bacak yapılmasının, leyleğin yürümesine veya uçmasına destek olabileceğini ifade etti.

Metin Keskin, "Tokat Zile Haremikışla köyünde 30 yıllık bir leylek yuvası var. Burada 3 tane yavrunun olduğunu gördük, baktık ki bir yavrunun ayağına ip dolaştığını gördük. Kendi imkanlarımızla alamadığımız için Zile itfaiyesinden yardım istedik. İtfaiye geldi, yavruyu yuvadan aldı, ipi aldı fakat yavrunun ayağının koptuğunu gördük. Çok kan kaybediyordu, aracıma alarak hızlı bir şekilde veterinere götürdüm. Burada tedavisini yaptık ayağına dikiş attık, kan akışını durdurduk. Yavrunun o şekilde orada yaşayamayacağını gördük ve şu anda İstanbul'a getirdik. 760 kilometre uzaklıktan buraya geldi. Yavrumuz için bir protez ayak gerekiyor, aynı zamanda bir çiftlik ortamı gerekiyor. Çünkü bu dışarıda yaşayamaz artık, koruma altına alınması lazım. Şu an kuşa evimin balkonunda bakıyorum, yemeklerini kendi ellerimle veriyorum, suyunu veriyorum. Yaklaşık bir haftadır bizimle. Şu anda bakıyoruz ama bu şekilde olması yerine doğal bir ortamda olması gerekiyor, evde bir yere kadar bakılabilir" dedi.

Yaralı yavru leyleği evinde besleyen Metin Keskin, 2019 yılında İBB'de yol bakım işçisi iken, Pendik'te yoğun yağış sırasında suya kapılan ve boğulan bir yavru kediyi suni teneffüs yaparak kurtarmış, bu duyarlı davranışı ile basında yer almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaralı Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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