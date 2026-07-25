Yaralı Leylek Kurtarıldı - Son Dakika
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Yaralı Leylek Kurtarıldı

Yaralı Leylek Kurtarıldı
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Devrekani'de yaralı leylek, tarım müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle koruma altına alındı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde göreve çıkan Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yaralı halde leylek bulundu. Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin devam etmesi amacıyla Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Devrekani İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ekiplerin yalnızca tarımsal faaliyetlerde değil, yaban hayatının korunması konusunda da sahada görev yaptığı ifade edilerek, "Durmadan, yorulmadan, mesai mefhumu gözetmeden sahada olmaya devam ediyoruz" denildi.

Yaralı leyleğin gerekli tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaralı Leylek Kurtarıldı - Son Dakika

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