Yaralı Pelikan Kastamonu\'da Tedaviye Alındı

Kastamonu'da yaralı halde sahile vuran pelikan tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Abana ilçe sahilinde yaralı pelikanı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce deniz kenarından alınan yaralı hayvan tedavisi için veteriner hekime götürüldü. - KASTAMONU
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