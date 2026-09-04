Yaralı Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da AK Partili vekilden ziyaret - Son Dakika
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Yaralı Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da AK Partili vekilden ziyaret

Yaralı Trabzonspor taraftarına Diyarbakır\'da AK Partili vekilden ziyaret
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Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçı için giderken Ergani'de taşlı saldırıda yaralanan taraftar, hastanede tedavi görüyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ziyaret etti; taraftar, "Burada kardeşliği gördüm" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzon spor karşılaşması için kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden birine taşlı saldırı düzenlenmesi sonucu yaralanan taraftarın tedavisi devam ediyor. Trabzon gelini ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken, taraftar; "Hoşgörü ve tavırlarla burada kardeşliği gördüm" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için kente gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden birine 31 Ağustos'ta taşlı saldırı düzenlenmesi sonucu yaralanan taraftarın tedavisi Diyarbakır'da devam ediyor. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, hastanede ziyarette bulunarak vatandaşa ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Trabzonspor taraftarı, ziyarete gelen Ataman ve beraberindekilere, "Tavırlarıyla, hoşgörüleriyle burada kardeşliği gördüm. Biz bize biraz değişik gaz veriyorlardı" dedi.

Ataman, İHA muhabirine, bir yanının Diyarbakır, bir yanının ise Trabzon olduğunu söyledi. Diyarbakır evladı ve bu şehri milletvekili olarak temsil ettiğini belirten Ataman, ayrıca Trabzon'un da gelini olduğunu ifade etti.

Trabzon ve Diyarbakır'ın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Ataman, "Trabzon'dan gelen arkadaşlarımız maalesef Ergani'de kendini bilmeyen gençler ve çocuklar tarafından taşlı saldırıya uğradı. Evladımız yaralanmıştı. Onu ziyaret ettik, aileye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hastamızı takip ettik. Elhamdülillah hastamızın durumu gayet iyi. Şunu belirtmek isterim. Hastanın şöyle bir cümlesi oldu. Çok duygulandım. 'Ben, kardeşliği burada öğrendim. Bize farklı lanse edildi' dedi. Demek ki, bizim bu gençlerimize, gerek Diyarbakır, gerek Trabzon, iki büyük kulüp ve kıymetli taraftarları bazı kişiler tarafından bazı şeyler lanse ediliyor" diye konuştu.

"Evlatlarımızın huzur, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamalarını istiyoruz"

Atman, Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, "Hepimizin hayali olan bir süreçten geçiyor. Bu sürecin kazasız, belasız tamama ermesi için hepimiz, sadece elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koymayı gerektiren bir süreçtir. Biz anneler için çok kıymetli. Artık evlatlarımızın huzur, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamalarını istiyoruz. Futbol, spor, dostluktur, kardeşliktir. Futbol ve spor üzerinden çocuklarımızın kavga etmesini istemiyoruz. Artık bırakın annelerin ağlamasını, üzülmesini bile istemiyoruz. Onun için hem Trabzon'daki hemşehrilerim, hem Diyarbakır'daki hemşehrilerim, bu şehirlerin yöneticileri, ben dahil olmak üzere bu konuya daha da sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Türk bayrağıyla izleyen vardı, stadın içinde rahatsız edecek bir hareket yoktu"

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bir köyün hepsinin Trabzonspor taraftarı olduğunu hatırlatan Ataman, konuşması şöyle tamamladı:

"Bir iki hafta önce Trabzon'dan geldim. Diyarbakır'ı seven Trabzonlular var. Kimsenin ekmeğine yağ sürdürmeden vatanımızı seveceğiz. Vatan sevmek kardeşliktir. Allah, cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Türkiye'miz, dünyada bir lider haline geldi. Maç çok güzel başladı. Bu tür şeyler olmazsa. Türk bayrağıyla izleyen vardı. Stadın içinde rahatsız edecek bir hareket yoktu. Dışarıda maalesef böyle nahoş olay oldu. Tekrardan Trabzon'daki gencimizin ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evladınız benim evladım. Hepsi bizim evlatlarımız. Biz Trabzon'a Amedspor ve Trabzonspor maçına gidince girişte karşılayıp kucaklamalarını diliyorum."

Olay

Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor maçını izlemek için kentte gelen Trabzonspor taraftarını taşıyan otobüs, 31 Ağustos'ta Ergani ilçesinde taşlı saldırıya uğraması sonucu yaralanan olmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, tamamen münferit nitelikte olan hadisenin hiçbir şekilde Amedspor ve Trabzonspor camialarına mal edilmemesi gerektiğinin altı çizilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaralı Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da AK Partili vekilden ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaralı Trabzonspor taraftarına Diyarbakır'da AK Partili vekilden ziyaret - Son Dakika
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