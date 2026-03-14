Yardımsever İmam-Hatip, Kapı Kapı Yardım Dağıtıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Camii'nde İmam-Hatip olarak görev yapan Hasan Ali Yılmaz, hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan giyim ve gıda yardımlarını kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Yenidoğan Mahallesi Camii, 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve çeşitli hayır hizmetlerinde yaptığı çalışmalarla gönülleri kazanmaya devam eden İmam-Hatip Hasan Ali Yılmaz, bu yıl Ramazan ayında hayırsever vatandaşların katkılarıyla hazırlanan 100 koli gıda paketi, 100 adet 2 kilogramlık et paketi, 250 çift ayakkabı ve 46 çocuk için bayramlık kıyafetleri Hisarcık ve köylerinde başta yetim, öksüz, fakir ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret ederek teslim etti.

İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, hayırsever vatandaşların katkılarıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinden dolayı İmam-Hatip Hasan Ali Yılmaz'a ve katkı sağlayan tüm hayır sahiplerine teşekkür ederek çalışmalarının daim olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA