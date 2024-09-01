Yargıda adli tatil sona erdi, yeni adli yıl başlıyor - Son Dakika
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Yerel

Yargıda adli tatil sona erdi, yeni adli yıl başlıyor

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona erdi. Yargıtay Başkanlığınca, yarın başlayacak yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlenecek. Adli tatil boyunca nöbetçi mahkemeler acil niteliği taşıyan davalara baktı, diğer davalara ise ara verildi. Yeni adli yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.

01.09.2024 12:40
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Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona erdi. Yargıtay Başkanlığınca, yarın başlayacak yeni adli yıl dolayısıyla tören düzenlenecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliğinin genelgesiyle 20 Temmuz itibarıyla başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler acil niteliği taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilmişti.

Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi (AYM) ise adli tatil kapsamında yer almadı. Yeni adli yıl, yarın Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Yeni adli yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek.

Bu kapsamda, 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların görülmesine devam edilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yargıda adli tatil sona erdi, yeni adli yıl başlıyor - Son Dakika

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