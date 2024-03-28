Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da iki aday salt çoğunluğu sağlayamadı.
24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi pazar günü itibarıyla dolmuştu. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve pazartesi saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk 8 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Bugün gerçekleştirilen dokuzuncu tur da sonuçlandı. Dokuzuncu turda adaylardan Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Oylamada 11 oy boş, 68 oy ise geçersiz sayıldı. İki aday da salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı. Oylama onuncu tur ile devam edecek. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Yargıtay Başkanı Seçimi Dokuzuncu Turda Sonuçsuz Kaldı - Son Dakika
Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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