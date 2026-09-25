Yargıtay narenciye işçisine kıdem tazminatı vermedi, ihbar ve izin hakkı tanıdı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tarım işçilerini yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Tam 8 sene boyunca narenciye bahçesinin bakımında çalışan işçiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, davacı işçinin yıllık izin kullanmaya hak kazandığına dikkat çekti.

Narenciye bahçesinin bakımını üstlenen B.G., ailesiyle cüzi bir ücret karşılığında bahçedeki kulübede kaldı. Tam 8 sene bahçenin bakımını yapan B.G., işten çıkarılınca İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Hayvanlara ve bahçeye bakma şeklinde çalıştığını, son 5 yıla ait ücret alacağı dahil işçilik alacaklarını alamadan iş sözleşmesinin feshedildiğini öne sürdü. Narenciye bahçesindeki kulübenin davalı tarafından tahsis edildiğini, davalıya ait bahçenin her türlü işinin kendisine yaptırıldığını, davalı bünyesinde sigortasız olarak çalıştırıldığını, hak ettiği ücreti istemesi üzerine iş sözleşmesinin davalı tarafça haksız olarak sonlandırıldığını dile getirdi. Kıdem ve ihbar tazminatları ile ücret, yıllık ücretli izin, asgari geçim indirimi, fazla çalışma, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı bahçe sahibi, davacının kaldığı kulübede çok cüzi miktarda kiracı olarak oturduğunu, davacının davalıya ait kulübede ikamet ettiğini, davacı iş ilişkisi ve dolayısıyla bağlılık unsurunun oluşmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı B.G., kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları geri çevirdi. Davacı temyiz yoluna başvurunca devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargılama sırasında dinlenen davacı tanıklarının, davacının dava konusu işyerinde çalıştığını açıkladığına dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Tanık beyanları, davacının çalışma karşılığında davalıya ait evde oturduğu yönündeki iddiasını teyit etmektedir. Dosya içeriğine ve özellikle davacı tanıklarının beyanlarına göre taraflar arasında iş ilişkisinin varlığının ve davacının davalıya ait işyerinde kesintisiz 5 sene çalıştığının kabulü gerekir. Davacının yaptığı işin niteliği göz önünde bulundurulduğunda, işin tarım işi olması nedeniyle uyuşmazlığa 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği açıktır. Bu nedenle davacının kıdem tazminatı hakkı bulunmasa ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağının hesaplanarak hüküm altına alınması gerekir. Diğer yandan, davacının çalıştığı süre boyunca çalışmasına karşılık davalıya ait evde kaldığı anlaşılmakla, çalıştığı süre boyunca asgari ücret üzerinden hak kazandığı toplam ücret miktarından oturduğu evin kira bedeli tespit edilip mahsup edilmek suretiyle ödenmeyen ücret alacağının ve asgari geçim indirimi alacağının da hüküm altına alınması gerekir. Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, İş Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.