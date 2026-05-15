Yarhasanlar Camii\'nde Engelsiz İbadet İçin Asansör Açıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Yarhasanlar Camii'ne hayırsever Şerife Balkız tarafından yaptırılan engelli ve yaşlı asansörü, cuma namazı sonrası dualarla hizmete açıldı. Asansörün camiyi "engelsiz ibadet alanı"na dönüştürmesi hedefleniyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Yarhasanlar Camii'nde, engelli ve yaşlı vatandaşların ibadet erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaptırılan asansör düzenlenen törenle hizmete girdi.

Hayırsever Şerife Balkız tarafından yaptırılan asansör, 25. Dönem MHP Manisa Milletvekili ve Manisa Barosu eski başkanlarından Zeynel Balkız'ın da destekleriyle camiye kazandırıldı. Cuma namazı sonrasında yapılan açılışta dualar okunurken, cemaate lokma hayrı da yapıldı.

Açılış programında konuşan Yarhasanlar Camii Onarım ve Güzelleştirme Derneği eski başkanlarından Murat Eşmen, caminin geçmişten bugüne gelişimini anlatarak, engelli erişiminin uzun süredir önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Eşmen, caminin yapısal nedeniyle asansör çözümünün sınırlı kaldığını belirterek, mevcut sistemin teras katına kadar erişim sağlayabildiğini, ilerleyen süreçte üst kat için ikinci bir asansör ihtiyacının değerlendirilebileceğini ifade etti.

Camiye gelen engelli ve yaşlı vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çeken Eşmen, "Artık ibadet erişimi daha kolay olacak" dedi.

Törende ayrıca mimar Oğuz Yanık tarafından asansörün kullanımı hakkında bilgi verilirken, katılımcılar arasında Mesut Doğan, Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan ve iş insanları da yer aldı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile asansör resmen hizmete açıldı. Program sonunda hayırsever Şerife Balkız adına eşi Zeynel Balkız'a çiçek takdim edildi. - MANİSA