Yarım Asırdır Demircilik Yapan Kardeşler

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Diyarbakır'da Mehmet Zeki Yıldız ve kardeşi Mehmet Yıldız, demircilik mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Zanaatlarını icra ederek hayatlarını devam ettiren Yıldız kardeşler, şimdilerde yetiştirecek çırak bulamıyor.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Zeki Yıldız (72), kardeşi Mehmet Yıldız (69) ile birlikte 50 yıldır demir döverek yaşamlarını idame ettiriyor. Geride kalan yarım asırda evlenip çoluk çocuğa karışan abi kardeş, mesleği çocuklarına da öğretti. Gelişen teknoloji ile makinelerin seri üretime başladığı günümüzde eski işlerini yakalayamaz olan Yıldız kardeşler, şimdilerde yetiştirecek çırak bulmakta da güçlük çekiyor. Mesleği Ermeni ustalarından öğrenen Yıldız kardeşler, mesleğin kaybolmaması için demirciliği sonraki nesillere aktarmak istiyor.

Mehmet Yıldız, Ermenilerden öğrendiği mesleğini 50 yıldır devam ettirdiğini belirterek, "50 senedir bu işi yapıyorum. Ama şimdi makineler çıktı, işçiler çalışmıyor. Fabrikalar bizim yaptığımız malzemeleri üretiyor. Demircilik Diyarbakır'ın sembolüdür. Demircilik ölürse Sur da ölür" dedi.

2 oğlunun Demircilik mesleğini son 20 yıldır kendisinden devraldığını ifade eden Yıldız, sadece kaynak işleri ile ilgilendiğini kaydetti. Torununun usta olduğunun fakat dükkana gelmediğini ifade eden Yıldız, meleğe işçi bulmanın zorlaştığını vurguladı.

Mehmet Yıldız'ın kendisi gibi aynı mesleği yapan ağabeyi Mehmet Zeki Yıldız, "72 yaşındayım. Demircilik yaparak 10 çocuğumu büyüttüm, hepsini evlendirdim. Fazla çalıştığım zaman yoruluyordum para kazanmıyordum. Emeğimin karşılığını alamadım mecburen mesleğimi bıraktım" diye konuştu. - DİYARBAKIR