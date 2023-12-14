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Yarım asırdır geçimini terzilikten sağlıyor

Çankırı'da 12 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 57 yıldır sürdüren 68 yaşındaki Arif Bayrak, dünyanın farklı ülkelerinden sipariş alıyor. Kendi dükkanını açarak kişiye özel elbiseler diken Bayrak, mesleğini aşkla yapmaya devam etmek istediğini belirtiyor.

Yarım asırdır geçimini terzilikten sağlıyor
14.12.2023 - 23:48,  Güncelleme: 23:52
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Yarım asırdır geçimini terzilikten sağlıyor

ÇANKIRI - Çankırı'da 12 yaşında çırak olarak başladığı yarım asırdan fazla süredir terzilik yapan 68 yaşındaki Arif Bayrak'ın diktiği kıyafetler yurtdışından da sipariş alıyor.

Çankırı'da yaşayan 68 yaşındaki Arif Bayrak, 12 yaşında çırak olarak başladığı terziliği yaklaşık 57 senedir sürdürüyor. 45 yıl önce kendi dükkanını açan Bayrak, kişiye özel elbiseler dikiyor. Elleriyle ilmek ilmek elbise ve takım elbise diken Bayrak, dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilerinden de büyük ilgi görüyor. Mesleği sayesinde çocuklarını okutup geçimini sağlayan Bayrak, ölene kadar mesleğini yapmak istediğini söyledi.

"Ben, kendim biçip kendim yapıyorum"

Mesleğini aşkla yaptığını ifade eden Bayrak, "Bu mesleğe 12 yaşımda başladım. 2 sene Çankırı'da çıraklık yapmamın ardından İstanbul Beyoğlu'na giderek kalfalık ve ustalık öğrendim. Daha sonra Çankırı'ya gelerek 1978 yılında kendi dükkanımı açtım. Ben, kendim biçip kendim yapıyorum. Tabii pratik olduğum için işlerimizi prova ile yapıyorum. Beyoğlu'nda çıraklık, kalfalık yetiştiğim için Allah'a şükürler olsun mesleğimde de başarılıyım. Bu mesleği, canım sağ olursa bastona düşene kadar yapacağım. Çünkü mesleğimi seviyorum, bu meslek beni Çankırı'da gelemeyeceğim isim ve marka olarak her yere getirdi. Sadece müşteri potansiyelimiz burada değil, Ankara'da, İstanbul'da hatta dünyanın her yerinde müşterimiz var. Ölçüsü varsa diker göndeririz, kimisi de dükkana gelir. Bu meslek sayesinde de çocuklarımı okuttum, en iyi yerlere geldim, mal, mülk olarak da her şeyimi aldım. Marka olarak da Çankırı'da iyi bir isim yaptım. Ben de ismim yere düşmesin diye mesleğimi devam ettiriyorum " dedi.

Kaynak: İHA
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Beyoğlu, Çankırı, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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