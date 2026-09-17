Yarım asırlık mesleğinde Türkiye Ahisi seçildi

Konya'da ilkokul yıllarında başladığı ziraat aletleri imalatını yaklaşık yarım asırdan fazladır sürdüren 71 yaşındaki Mehmet Güneş, meslek hayatı boyunca yetiştirdiği çırakları ve benimsediği esnaf anlayışıyla Türkiye Ahisi seçildi.

Konya'da ziraat aletleri üreten Mehmet Güneş, meslek hayatına ilkokulunu tamamladıktan sonra bir ustanın yanında çırak olarak başladı. Yıllar boyunca mesleğini sürdüren Güneş, 1974 yılında ağabeyi ile birlikte kendi iş yerini açarak üretime devam etti. Türkiye'de Yılın Ahisi seçilen Mehmet Güneş, önceki gün Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (KONESOB) düzenlediği Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı etkinliklerinde düzenlenen yürüyüşe katıldı, Konya Valisi İbrahim Akın ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak'ın elinden plaket aldı.

Mesleğinde Ahilik kültürünü esas aldığını belirten Güneş, helal kazanç, müşteri memnuniyeti ve iyi ahlaklı eleman yetiştirmenin kendisi için önemli olduğunu ifade etti. Yıllar önce yanında çalışan çıraklarının aradan uzun zaman geçmesine rağmen kendisini ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu anlatan Mehmet Güneş, "50 sene önce, 3 sene önce yetiştirdiğim elemanlarım buradan geçerken beni ziyaret ediyorlar. 'Ustam, nasılsın?' diyorlar. Ben çok memnun oluyorum. Çıraklarıma söylüyorum; para kazanmaktan ziyade sizin toplumda güzel ahlaklı bir insan olduğunuzu görmem benim için insan kazanmaktır. İnsan kazanmak, topluma insan kazandırmak benim için en mutluluk verici" dedi.

"Ahi Evran'ın yolundan gitmeye çalıştık"

Meslek hayatında Ahi Evran Hazretlerinin yolundan gitmeyi esas aldığını dile getiren Güneş, "Bizim esas benimsediğimiz, Ahi Evran üstadımızın, pirimizin yolundan gitmek. Helal kazanç, müşteri memnuniyeti ve karakterli eleman yetiştirmek. Kendimin karakterli olması... Çok zorlayan bir şey yok. Kaliteli makine yaptıktan, kaliteli malzeme bulup kaliteli ürün ürettikten sonra zorlayan hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

"Çırak yetişmiyor"

Güneş, günümüzde mesleki alanlarda yaşanan çırak sorununa da dikkat çekerek, çıraklık okullarının bu noktada önemli olduğunu söyledi. Güneş, "Şu anda bir sıkıntı var, çırak yetişmiyor. İşte bu çıraklık okulları da çok güzel oldu. Oradan yetişen, oraya giden elemanlar gelip çalışıyor. Onlara da aynen bizim ustalarımızın öğrettiği gibi karakterli olmayı, güzel ahlakı ve müşteri memnuniyetini burada öğretiyoruz. Kendi çocuklarımı da aynı şekilde yetiştirdim. Allah razı olsun başkanımızdan, başkanlarımızdan. Bizi tercih etmişler. Ben bu belgeyi bütün güzel ahlaklı esnafımız için aldım, sadece kendim için değil. Çok değerli esnafımız da var içimizde, onlar için de aldım ben bunu" diye konuştu.