Yaşamını yitiren meclis üyesi Şenol Malkoç toprağa verildi - Son Dakika

Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çiğli Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Şenol Malkoç, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çiğli Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Şenol Malkoç, geçirdiği kalp krizi sonrası ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen 2 erkek ve 3 kız çocuk babası 54 yaşındaki Malkoç, ölümüyle sevenlerini, yakınlarını ve Çiğli'yi yasa boğdu. Çiğli'nin emektar isimlerinden Malkoç için eski belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene; AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin, Çiğli Belediyesi meclis üyeleri, Şenol Malkoç'un ailesi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından Malkoç, İstasyonaltı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazını ardından Günerli Mezarlığına defnedildi.

Başkan Gümrükçü: "Çok üzgünüz"

Törende oldukça üzüntülü olduğu görülen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Yaklaşık bir yıl önce kaybettiğimiz grup başkanvekilimiz Mustafa ağabeyin ardından Çiğlimizin bir başka emektar ismi Yaşar ağabeyimizi kaybettik. Kendisi gerçekten bir ağabeydi benim için. İlçemizin her bir sorunuyla yakında ilgilenir, çözümü için istişarede bulunurdu. Çok ani ve yıkıcı bir kayıp oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Sedat Karatekin: "Hepimiz için bir değerdi"

Çiğli'nin önemli bir değerini kaybettiğini belirten AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin de, "Çiğlimiz, teşkilatımız ve benim için çok üzücü bir gün. Siyasi yaşantıma birlikte başladığım ve birçok anımız olan kıymetli bir ağabeyimi kaybettik. İyi bir baba, iyi bir ağabey ve iyi bir arkadaştı. Kimsenin tek bir kötü söz bile kullanmayacağı beyefendi biriydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. - İZMİR