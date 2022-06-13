Yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor

13.06.2022 13:32

Yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyorERZİNCAN Erzincan'da yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor.

Yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor

ERZİNCAN Erzincan'da yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda oluşan çamurları temizlemeye devam ediyor.

Erzincan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan sağanak yağışın ardından gelen sel felaketinin izleri siliniyor. Belediye ekiplerinin selin ardından başlatmış olduğu çalışmayla birçok cadde ve sokak temizlendi. Ana arterler başta olmak üzere sokaklarda da çalışmalar yoğunlaşırken, yağmur suları ile gelen katı atıklar ve çamurlar suyla yıkanarak temizleniyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Şehrimizde yaşanan sel felaketiyle birlikte cadde ve sokaklarda biriken çamur ve katı atıkların temizlik çalışmaları mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve trafik akışının rahatlıkla sağlanabilmesi için cadde ve sokaklarımız temizliyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." dedi.

Yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor
Yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşanan sel felaketinin ardından başlayan temizlik çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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