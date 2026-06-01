Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sipsi ustasının yaşam mücadelesi devam ediyor

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve by-pass ameliyatı olan Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı yerel sanatçı Halime Özke için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Özke'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinin önemli kültürel değerlerinden biri olan, sipsi yapımı ve icrasındaki ustalığıyla tanınan Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı Halime Özke, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üniversitesi Hastanesi'nde by-pass ameliyatı geçiren Özke'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Özke'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun mesajı paylaştı. Başkan Pütün mesajında, "Beyağaç'ımızın kültürel değerlerinden, sipsi yapımı ve icrasındaki ustalığıyla Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına layık görülen kıymetli hemşehrimiz Halime Özke ablamızın geçirdiği kalp krizi sonrası Üniversitesi Hastanesi'nde by-pass ameliyatı olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Özke'nin yöre kültürünün yaşatılmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Başkan Pütün, "Kültürümüzü, geleneklerimizi ve yöremizin eşsiz ezgilerini gelecek nesillere aktaran Halime ablamıza Allah'tan acil şifalar diliyor, bu zorlu süreci bir an önce atlatarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Dualarımız seninle Halime abla. Rabbim şifanı versin, seni sevenlerine bağışlasın inşallah" dedi. - DENİZLİ