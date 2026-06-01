Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sipsi ustasının yaşam mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sipsi ustasının yaşam mücadelesi devam ediyor

Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sipsi ustasının yaşam mücadelesi devam ediyor
01.06.2026 10:14  Güncelleme: 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kalp krizi geçirip by-pass ameliyatı olan Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sanatçı Halime Özke için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Özke'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ve by-pass ameliyatı olan Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı yerel sanatçı Halime Özke için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Özke'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinin önemli kültürel değerlerinden biri olan, sipsi yapımı ve icrasındaki ustalığıyla tanınan Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı Halime Özke, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Üniversitesi Hastanesi'nde by-pass ameliyatı geçiren Özke'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Özke'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun mesajı paylaştı. Başkan Pütün mesajında, "Beyağaç'ımızın kültürel değerlerinden, sipsi yapımı ve icrasındaki ustalığıyla Yaşayan İnsan Hazinesi unvanına layık görülen kıymetli hemşehrimiz Halime Özke ablamızın geçirdiği kalp krizi sonrası Üniversitesi Hastanesi'nde by-pass ameliyatı olduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Özke'nin yöre kültürünün yaşatılmasına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Başkan Pütün, "Kültürümüzü, geleneklerimizi ve yöremizin eşsiz ezgilerini gelecek nesillere aktaran Halime ablamıza Allah'tan acil şifalar diliyor, bu zorlu süreci bir an önce atlatarak sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Dualarımız seninle Halime abla. Rabbim şifanı versin, seni sevenlerine bağışlasın inşallah" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kalp Krizi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sipsi ustasının yaşam mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:17:40. #7.12#
SON DAKİKA: Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sipsi ustasının yaşam mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.