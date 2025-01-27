Yaşayan Ölü Rıfat Özten'in Dramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yaşayan Ölü Rıfat Özten'in Dramı

Yaşayan Ölü Rıfat Özten\'in Dramı

Manisa'da Rıfat Özten, tapu dairesinde öldüğünü öğrenince yaşadığı trajikomik durumu anlattı.

27.01.2025 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' romanı Manisa'da gerçek oldu. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Özten aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için gittiği Kula Tapu Dairesinde ölü olduğunu öğrendi. Nüfus kayıtlarında yaşayan, tapu kayıtlarında ise ölü olarak görünen Özten, "Ben yaşayan bir ölüyüm. Önce yaşadığımı ispatlamam lazım." dedi.
Aslen Kula doğumlu olan Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Rıfat Özten'in başına gelen olay, Aziz Nesin'in 'Yaşar ne yaşar ne yaşamaz' romanını akla getirdi. Anne ve babasının vefat etmesinin ardından, köyden kadastro geçince, muhtarın kendisini aradığını ve 'Mirasın hepsini senin üzerine geçirelim, sen kardeşlerine pay edersin' dediğini anlatan Rıfat Özten, o tarihte mirasın tapuda kendi üzerine geçtiğini söyledi. Aileden kalma arazileri kardeşlerine bölüştürmek için tapuya gittiğini ifade eden Özten, tapu kayıtlarına göre yaşamadığına şahit olunca "Kayıtlara göre yaşayan ölüyüm, durumun düzeltilmesi için adlı işlem başlatacağım." dedi.
"Yaşıyor muyum ölü müyüm"
Yaşadığı trajikomik olayı anlatırken şaşkınlığını hala üzerinden atamayan Rıfat Özten, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Yağbastı Köyünde aileden kalma üzerime olan tapuları kardeşlerime bölüştürmek için geçen hafta çarşamba günü Kula'ya gittim. Tapu Dairesine uğradık. 'Önceden randevu alacaksınız, randevusuz işlem yapamıyoruz' dediler. İnternetten randevu almaya çalıştık alamadık. Tekrar Tapu Müdürlüğüne gittik durumu anlattık randevu alamadığımızı. Bana 'Sen ölüsün, sağ değilsin o yüzden sana randevu vermiyor' dediler. O zamana kadar akşam oldu. Akşam Manisa'ya döndük. Ertesi gün Manisa'da Nüfus Müdürlüğüne uğradık. Orada da Aile Nüfus Kayıt Örneğinde sağ olduğum ortaya çıktı. Onun için önceden Aziz Nesin'in bir roman vardı okumuştum. Yaşar ne yaşar ne yaşamaz diye o zaman pek önemsememiştim ama başıma gelince yazara hak vermeye başladım. Kendim yaşıyor muyum, ölü müyüm? Yaşadığımı ispatlamak gücüme gidiyor. Yaşarken yaşadığımı ispatlamaya çalışmak gücüme gidiyor."
"Kula Tapu kayıtlarında ben yaşayan bir ölüyüm"
Durum çözülmezse konuyu yargıya taşımak zorunda kalacaklarını kaydeden Özten şunları söyledi: "Avukatımla görüşüp ne yapacağımıza karar vereceğiz. Avukatım en son 'Bir dilekçe yazalım düzeltilirse düzeltilir, düzeltilmezse Asliye Hukuk Mahkemesine gitmek zorunda kalırız. Biz biraz para öderiz ama bunu yapanlara, sebep olanlara da gerekli cezayı aldırırım' dedi. Biz 5 kardeşiz. İkisi pandemiden önce haklarını yerlerini aldı, onlara teslim ettim. Geri kalan ikisinin hakları duruyordu. Onlardan biri geçen hafta çarşamba Ankara'dan geldi. Tapuları üzerine almak istedi. Gittiğimizde de bu durumla karşılaştık. Veremedik. Demek ki ölüymüşüm tapuda. Tapuda önce sağ olduğumu ispatlamam gerekiyor. Kula Tapu kayıtlarında ben yaşayan bir ölüyüm. Bu sehven mi yapıldı kasten mi yapıldı onu da bilemiyorum. Önce sağ olduğumuzu ispatlamamız gerekiyor o da gücüme gidiyor. Yaşayan birinin sağ olduğunu ispatlaması kadar kötü bir durum düşünemiyorum. Mağdurum, üzgünüm. Çünkü yaşayanın yaşadığını, ölmüş olsam amenna ama be yaşıyorum diye ispatlamaya çalışması bir kişinin akıl ile kabul edilecek bir durum değil." - MANİSA

Kaynak: İHA

Yaşayan Ölü, Aziz Nesin, Yunusemre, Edebiyat, Güncel, manisa, Yerel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşayan Ölü Rıfat Özten'in Dramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 9 katlı otel inşaatında yangın İşçiler mahsur kaldı Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yaşayan Ölü Rıfat Özten'in Dramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.