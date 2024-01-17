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Yaşlarına aldırmadılar, okuma yazma öğrenmeye başladılar - Son Dakika
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Yaşlarına aldırmadılar, okuma yazma öğrenmeye başladılar

Niğde'de çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa katılarak okuma yazma öğreniyor. Okuma yazma bilmedikleri için yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek için gayret gösteren kadınlar, aldıkları temel eğitimin ardından kimseden destek istemeden işlerini yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yaşlarına aldırmadılar, okuma yazma öğrenmeye başladılar
17.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:25
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Yaşlarına aldırmadılar, okuma yazma öğrenmeye başladılar

NİĞDE - Niğde'de çeşitli nedenlerle okula gidemeyen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursa katılarak okuma yazma öğreniyor.

Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmek için gayret gösteren kadınlar, aldıkları temel eğitimin ardından kimseden destek istemeden işlerini yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Okuma yazma bilmedikleri için yaşadıkları zorlukları anlatan kursiyerlerden 60 yaşındaki Hanife Yıldızer, okuma yazma bilmediği için cahil dediklerini bu yüzden okumayı çok istediğini anlattı. Yıldızer, "Çocuklara bakmak için annem göndermedi beni. Çarşı bilmiyorum, hesap bilmiyorum çok zorlandım böyle. Sonra gözüm açıldı ama evet bakıyorum, herkes okuyor acaba ben de okuyabilir miyim dedim. Bazen söz geldiğinde cahil diyorlar. Ben cahil değilim, niye cahil olayım Kuran okuyorum, cahil olunur mu? Ama gene de cahilsiniz diyorlardı. O yüzden okumayı çok istedim. O yüzden buraya geldi Allah razı olsun. İnşallah öğreneceğiz" dedi.

Halk Eğitim Merkezi'nde öğrendiklerini çocukları ile evde geliştirdiğini söyleyen 30 yaşındaki Seher Kendirli ise, "İki oğlum var onlardan biraz destek alıyorum, onların hikayelerini okuyorum. Yazı yazmalarında yardım ediyorum. Heves ettim. Hastaneye gittiğim zaman kimseye okumuşluğum yok da diyemiyorum. Bir ara da hastanede benim sıram geçmiş anlamadım, sıram geçti de diyemedim geri çıkıp gelmiştim. Yani çok zor. Otobüse binerken hangi otobüse bineceksin karıştırıyorsun" diye konuştu.

Kız çocukları okutulmaz düşüncesi ile okula gönderilmediğini anlatan İnayet Doğar da, "Kız çocukları okumaz dediler göndermediler. Küçük yaşta evlendik. İnşallah öğreneceğiz şimdi. Okuması yok diyerek küçümsendik hep. Burada açılınca dedim ben de okuyacağım" dedi.

Okuma yazma bilmediği için çok yerde ezildiğini, kendi işlerini halledemediğini söyleyen 70 yaşındaki Hatice Önce ise, "Köy yerinde kız çocuğu okuyup da ne olacak dediler. Öncelerini bilmiyorlardı böyle bu hallere geleceğimi zamanları. Öyle köy yerinde kız çocuğu okuyup da ne olacak diyorlardı. Okumuşluğum olmadığı için çok yerde eziklik duydum, her yere gidemedim yanımda mutlaka biriyle gidiyordum bana yol göstersin diye. Çok mahcup oluyordum. Çok teşekkür ederim bu açanın öğretmenimizden de çok güzel gösteriyor bize" diye konuştu.

Verdiği eğitimle kendisinin de büyük hayat tecrübesi kazandığını ifade eden Temel Eğitim Programı Öğretmeni Cansu Öztürk, amaçlarının okuma yazma bilmeyenlerin günlük hayatta yardımsız kendilerine yetebilmeleri olduğunu ifade etti. Öztürk, "Benden yaşça büyük insanlara okuma yazma öğretiyorum. Bir insanın kendini özgürce net ve güzel bir şekilde ifade edebilmesi çok önemli. Herhangi bir yere girdiğinde hastane olur, dışarısı olur, bir market olur gittiği yerde kendi işini kendi halledebilmesi çok önemli. Yanında birini götürmeden bir yere rahatça gidebilmesi çok önemli. Biz zaten çok büyük şeyler beklemiyoruz burada yetişkin oldukları için. Sadece kendilerine yetmesini istiyoruz. En azından günlük işlerini halletmek için temel okuma yazma çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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