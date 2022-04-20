Yaşlı kadın, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışladı - Son Dakika
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Yaşlı kadın, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışladı

20.04.2022 14:04
Yaşlı kadın, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaşayan Hamide Uysal, Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan arsasını sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için bağışladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaşayan Hamide Uysal, Soğukpınar Mahallesi'nde bulunan arsasını sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için bağışladı.

Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan Hamide Uysal, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışlama kararı aldı. Muhtar aracılığıyla Düzce Valiliği'ne ulaşan Uysal, arsasını şartlı bağışladı. Düzce Valisi Cevdet Atay da, aile sağlığı merkezi ve Kur'an kursu yapılması planlanan arsada incelemelerde bulundu. Arsadaki incelemelerinin ardından Uysal'ı evinde ziyaret eden Atay, teşekkürlerini sundu. Rahatsızlıklarından dolayı hastaneye gitmekte zorlandığını söyleyen Hamide Uysal, aile sağlığı merkezi yapılacağı için mutlu olduğunu belirtti. - DÜZCE

Yaşlı kadın, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışladı
Yaşlı kadın, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışladı
Yaşlı kadın, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışladı

YORUMLAR
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Düzce Valiliği, Muhtar, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşlı kadın, sağlık merkezi ve Kur'an kursu yapılması için arsasını bağışladı - Son Dakika


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