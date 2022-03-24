Yaşlılar doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Yaşlılar doyasıya eğlendi

24.03.2022 16:38
Yaşlılar doyasıya eğlendi

Sivas Halk Eğitimi Merkezi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla program düzenledi. Kuruma ait etkinlik salonunda gerçekleştirilen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Bekdaş ve İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevinde kalan yaşlılar katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği korosu, seslendirdiği türkülerle programa renk katarken, halk oyunları ekibi ise gösteri sundu. Türküler ve halk oyunlarına eşlik eden yaşlılar, unutulmaz bir gün yaşadı. Programda davetlilere Halk Eğitimi Merkezinde görevli öğretmenler tarafından hazırlanan çiğ köfte ikram edildi. Aynı zamanda Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen kurslara katılım sağlayan yaşlılar, program kapsamında kendi yaptıkları ürünleri de sergiledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve Şube Müdürü Süleyman Bekdaş, programa katılan yaşlılarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Huzurevi sakinlerinin 18-24 Mart Yaşlılar Haftasını tebrik eden Tan ve Bekdaş, programın düzenlenmesinde emeği olan Halk Eğitimi Merkezi personeline teşekkür etti. - SİVAS

Yaşlılar doyasıya eğlendi
Yaşlılar doyasıya eğlendi
Yaşlılar doyasıya eğlendi
Yaşlılar doyasıya eğlendi
Yaşlılar doyasıya eğlendi
Yaşlılar doyasıya eğlendi

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Halk Eğitimi Merkezi, Harun Tan, Sivas, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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