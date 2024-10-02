Yaşlılar Günü'nde Sanat: Ümraniye'de Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yaşlılar Günü'nde Sanat: Ümraniye'de Resim Sergisi Açıldı

Yaşlılar Günü\'nde Sanat: Ümraniye\'de Resim Sergisi Açıldı

Ümraniye Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne özel olarak 15. Resim Yarışması'nda dereceye giren eserlerle bir sergi düzenledi. Sergide, 19 tablo sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

02.10.2024 14:13  Güncelleme: 14:21
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Ümraniye Belediyesi tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne özel düzenlenen sergide, 15. Resim Yarışması'nda dereceye giren eserler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Yaşlılar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ümraniye Belediyesi, bu özel günün farkındalığını artırmak ve yaşlılara olan saygıyı vurgulamak amacıyla Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu güne özel resim sergisi düzenledi. Sergide, geleneksel hale gelen 15. Resim Yarışması'nda dereceye giren 19 tablo, sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 1-5 Ekim tarihleri arasında sabah 09.00'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak. Sanatseverler, bu özel günün anlamını resimlerle bir kez daha yaşayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşlılar Günü'nde Sanat: Ümraniye'de Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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